Экс-футболист «Зенита» назвал, какую выгоду приобрел Абаскаль от работы в «Спартаке»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль обогатился в клубе опытом и деньгами, передает «Матч ТВ».

«Больше всего пользы из ситуации извлек сам Абаскаль. Он поработал под давлением, а теперь уезжает, обогащенный опытом и получив немало денег», — сказал Радимов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее Абаскалю предрекли проблемы с поиском работы.