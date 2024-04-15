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Украинский тренер назвал флагман российского футбола

Тренер «Зенита» Тимощук: мы являемся флагманом российского футбола

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что сине-бело-голубые являются флагманом российского футбола, передает «РБ Спорт».

«Народная команда? Я считаю, «Зенит» — флагман российского футбола. Не зря мы пять раз становились чемпионами РПЛ. Многие исторические факты, конечно, поддерживают «Спартак». Много людей за него болеют», — сказал Тимощук.

В прошлом матче чемпионата России «Зенит» со счетом 2:1 обыграл «Краснодар». На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» с 43 баллами расположился на второй строчке.

Ранее в «Краснодаре» обвинили тренера «Зенита» во лжи.

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Футбол. Чемпионат России
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