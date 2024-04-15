Экс-игрок «Зенита» высмеял шансы «Динамо» на чемпионство

Бывший игрок петербургского «Зенита» Денис Ткачук в интервью «Чемпионату» заявил, что у столичного «Динамо» не было и нет шансов на чемпионство по итогам сезона-2023/24.

По его словам, разница между составом московской команды с «Зенитом» колоссальна.

«Вообще не верил и не верю в динамовское чемпионство. Посмотрите на уровень игроков, на разницу зимних трансферов. При всем уважении к динамовским ребятам, победа Петербурга будет безоговорочной», — заявил Ткачук.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» уступило екатеринбургскому «Уралу».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в присутствии 9545 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1. В составе уральской команды счет на десятой минуте игры открыл Даниел Мишкич, замкнувший из-за пределов штрафной передачу партнера. На 34-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет, ему ассистировал Диего Лаксальт. На 95-й минуте игры победный счет установил Алексей Каштанов, голевой пас на счету Алексея Ионова.

Ранее сообщалось, что РФС проведет переговоры с УЕФА.