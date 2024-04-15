Стал известен основной кандидат на пост нового тренера «Спартака»

Авторитетный европейский инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях заявил, что основным кандидатом на пост нового главного тренера московского «Спартака» является нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Паскаль Янсен — один из главных кандидатов на должность нового наставника московского «Спартака», — заявил Романо.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее «Спартаку» посоветовали назначить российского тренера