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Агент Джикии отреагировал на увольнение Абаскаля

Агент Джикии Шпинев позитивно отреагировал на увольнение Абаскаля

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Телеканал «Матч ТВ»

Вадим Шпинев, агент капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что ожидает худшего предложения от руководства клуба о продлении контракта для своего клиента на фоне отставки тренера Гильермо Абаскаля. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, будущее Джикии в любом случае будет отличным.

«У Георгия в любом случае все будет отлично. Мы ожидаем, что ему поступит предложение от «Спартака» на ухудшенных условиях. Ему принимать решение. Когда парень определится, тогда будет смысл что-то обсуждать. Пока это преждевременно. А мое отношение к Абаскалю вы и так знаете», — заявил Шпинев.

Испанский тренер был уволен 14 апреля. Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что Гильермо Абаскаль сошел с ума.

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