Булыкин: не удивлюсь, если после ухода Абаскаля Джикия пригодится «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии вернуться в основной состав команды после отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт не исключил, что опытный футболист еще поможет команде на заключительном отрезке сезона.

«Не знаю, нужен ли будет Джикия тем, кто сейчас будет руководить командой. Это сугубо личные вопросы. И вряд ли кто-то точно об этом скажет — может, с ним уже договорились о расставании и не хотят его видеть. Но в то же время такие футболисты, как Джикия, с опытом и мастерством, всегда могут оказать влияние на команду если не на футбольном поле, то в раздевалке — точно. Он долго играл на высоком уровне и в сборной, и в клубе, и может создавать атмосферу в раздевалке и показывать хорошую игру на поле. Так что не удивлюсь, если он в концовке чемпионата еще пригодится «Спартаку», — считает Булыкин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Контракт Джикии с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

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