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Стало известно, какой тренер нужен «Спартаку»

Экс-игрок Деменко призвал «Спартак» подписать российского тренера

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Владимир Песня/Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко высказался о том, кто мог бы заменить уволенного с поста главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В комментарии «Газете.ru» он выразил уверенность, что возглавить москвичей должен россиянин.

«Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил российский тренер. Мне кажется, клубу надо остановиться и довериться отечественному специалисту. Разговоры ходили про Станислава Саламовича Черчесова, например. Но сейчас, судя по взглядам руководителей клуба, это вряд ли произойдет, скорее всего, российского тренера в команде не будет — хотя я считаю это ошибкой. У нас есть хорошие специалисты — и Валерий Карпин, и Черчесов. Это тренеры с большим опытом. Не знаю, почему «Спартак» не привязывается к россиянам», — выразил недоумение эксперт.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее победу в Кубке России назвали достижимой целью для «Спартака».

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