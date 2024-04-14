Победу в Кубке России назвали достижимой целью для «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что после отставки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля команда еще может решить ряд задач в оставшейся части сезона. В комментарии «Газете.Ru» он не исключил, что «Спартак» поборется за победу в Кубке России, даже несмотря на неудачу в первом матче полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) турнира против «Зенита».

«Сейчас «Спартаку» нужно побороться за призовые места, все-таки еще есть семь игр. На первое и второе шансов мало, а вот занять третье место есть возможность. Потом, остается Кубок. И все эти задачи могут быть достижимы. После увольнения Абаскаля команда встряхнется и, возможно, покажет хороший футбол. Может, даже какую-то цель приблизит. Потому что сейчас вряд ли «Спартак» мог на что-то рассчитывать с Абаскалем. Хотя и по составу, и по уровню клуба «Спартак» должен всегда быть среди первых», — констатировал Булыкин.

В первом кубковом матче «Спартак» проиграл «Зениту» дома со счетом 1:2. После этого в чемпионате красно-белые с аналогичным счетом одержали волевую победу над «Динамо», но затем уступили аутсайдеру РПЛ «Сочи» 0:1, после чего Абаскаль был отправлен в отставку.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее были названы задачи «Спартака» на остаток сезона после отставки Абаскаля.