Названы задачи «Спартака» на остаток сезона после отставки Абаскаля

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко назвал задачи команды на остаток сезона после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. В комментарии «Газете.Ru» он указал на важность ответного матча полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России с «Зенитом».

«Задачи «Спартака» на сезон? Честно говоря, после того, как «Зенит» выиграл в Кубке, не знаю, что может сделать преемник Абаскаля до конца сезона. Если 17 апреля красно-белые снова проиграют, то задач для них уже не будет, команда просто будет плыть по течению. Выиграет какой-то матч — хорошо. Проиграет — будет еще больше разговоров», — считает экс-футболист.

В первом матче «Спартак» проиграл «Зениту» дома со счетом 1:2. После этого в чемпионате красно-белые с аналогичным счетом одержали волевую победу над «Динамо», но затем уступили аутсайдеру РПЛ «Сочи» 0:1, после чего Абаскаль был отправлен в отставку.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее стало известно, почему Абаскаль покинул «Спартак».