Уход Абаскаля из «Спартака» назвали ожидаемым

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко высказался об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В комментарии «Газете.Ru» он допустил, что специалист достиг договоренности с руководством клуба о расторжении контракта, отметив при этом, что уход испанца был ожидаем.

«Возможно, руководство и не спешило его увольнять, но он с ними сам договорился об уходе за компенсацию. Наверняка он разговаривал и с помощниками об этом. Хотя писали, что по каким-то моментам они были не согласны с ним, например, по составу. Но, в любом случае, его уход был лишь вопросом времени», — констатировал Деменко.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Мостовой предложил «Спартаку» кандидатуру нового тренера.