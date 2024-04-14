Экс-советник Федуна назвал приход Абаскаля в «Спартак» ужасным

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что руководству красно-белых изначально не стоило назначать испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

«Думаю, что Абаскаль был ужасным выбором на пост главного тренера. Надеемся, что сейчас придет хороший специалист», — заявил Камоцци.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. 14 апреля руководство «Спартака» отправило испанца в отставку.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Александр Мостовой предложил «Спартаку» кандидатуру нового тренера.