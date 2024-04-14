Абаскаля назвали бездарем и худшим тренером РПЛ за последнее время

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «РБ Спорт» назвала уволенного из столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля бездарем.

По ее словам, испанец за время работы в клубе себя никак не проявил.

«Гильермо — однозначно худший тренер РПЛ за последнее время. Это абсолютно ничего не умеющий тренер, он не умеет ничего — ни команду формировать, ни ставить игру, ни создавать атмосферу. Да и тренером назвать его сложно, он бездарь. Он умеет только руками махать на публику и все», — заявила Смородская.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Факел» в матче 24-го тура РПЛ.