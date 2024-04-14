«Спартак» обвинили в запоздалом увольнении Абаскаля

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в интервью «Чемпионату» заявила о том, что руководство красно-белых должно было раньше принимать решение об отставке испанца Гильермо Абаскаля.

По ее словам, при этом само по себе увольнение тренера ничего не поменяет в клубе.

«Увольнение Абаскаля — с запозданием на один год. Это не спасет ситуацию. Должен уйти и Малышев», — заявила Салихова.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Олег Малышев — генеральный директор клуба.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее стало известно, почему Абаскаль провалился в «Спартаке».