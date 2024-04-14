Стало известно, почему Абаскаль провалился в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в интервью «РБ Спорт» заявил, что его соотечественник Гильермо Абаскаль не смог добиться успешного результата с командой из-за проблем с коммуникацией.

По его мнению, испанцу не хватило знания русского языка.

«Мне очень жаль, что он покидает «Спартак». Нелегко адаптироваться к российскому чемпионату, не зная языка. Могло ли именно это повлиять на его неудачи? Да, определенно», — заявил Рианчо.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Александр Мостовой объяснил увольнение Абаскаля словами: «Бог был прав».