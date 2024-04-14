Мостовой объяснил увольнение Абаскаля словами: «Бог был прав»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Чемпионату» похвалил руководство клуба за решение уволить Гильермо Абаскаля.

По его словам, испанца надо было отстранять от работы с командой еще раньше.

«Я полтора года назад все сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, Бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!» — заявил Мостовой.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что вместе с Гильермо Абаскалем «Спартак» покинут еще два тренера.