Вместе с Абаскалем «Спартак» покинут еще два тренера

Московский «Спартак», объявивший об отставке испанского тренера Гильермо Абаскаля, вместе с ним лишился еще двух специалистов.

По информации журналиста Сергея Егорова, тренерский штаб красно-белых покидают тренер по физической подготовке Фернандо Перес Лопес и ассистент Карлос Мария Валье Морено.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что у Гильермо Абаскаля был конфликт с помощником.