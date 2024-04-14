Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вместе с Абаскалем «Спартак» покинут еще два тренера

Вместе с Абаскалем тренерский штаб «Спартака» покинут еще два специалиста

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Московский «Спартак», объявивший об отставке испанского тренера Гильермо Абаскаля, вместе с ним лишился еще двух специалистов.

По информации журналиста Сергея Егорова, тренерский штаб красно-белых покидают тренер по физической подготовке Фернандо Перес Лопес и ассистент Карлос Мария Валье Морено.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что у Гильермо Абаскаля был конфликт с помощником.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами