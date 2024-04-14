Стали известны детали увольнения Абаскаля из «Спартака»

Стали известны детали увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля из московского «Спартака».

По информации Metaratings, 35-летний специалист не планировал покидать команду после поражения от «Сочи». О решении руководства клуба об отставке Абаскаль узнал на сегодняшней утренней тренировке. После проведения занятия тренер сообщил игрокам о том, что покидает клуб.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

К матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», команду будет готовить Владимир Слишкович.

Ранее сообщалось, что «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.