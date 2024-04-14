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Аршавин объяснил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля

Аршавин об отставке Абаскаля: кажется, что у них нет решения по новому кандидату

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший игрок сборной России, а ныне член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Гильермо Абаскаля уберут с поста главного тренера «Спартака». Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Говорили перед матчем, что «Сочи» выиграет. Ситуация с Абаскалем? Мне вообще все равно. Рано или поздно его уберут. Если его зимой оставили, то уже без разницы. А кого поставить? Если бы точно определились, кого взять, — тогда бы поменяли тренера. Мне кажется, у «Спартака» нет решения по новой кандидатуре», — сказал Аршавин.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В этом туре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли занимающему последнее место «Сочи» со счетом 0:1. Команда Роберта Морено последний раз выигрывала в октябре 2023 года.

Ранее Абаскаля навали физруком, ничего не делающим на тренировках.

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