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Тренер «Динамо» упрекнул игрока команды в ошибках

Тренер «Динамо» Личка о Лещуке: две ошибки на его совести

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил отсутствие голкипера Игоря Лещука в матче против «Урала». Его слова передает «Матч ТВ».

«Например, в матче со «Спартаком» должны были забить второй гол и закрывать игру. Той игрой доволен, но не итоговым результатом.

Отсутствие Лещука? Сегодня играет Шунин. Причины знаете все. К сожалению, у Лещука не получилось помочь команде. Две ошибки на его совести. Поэтому сегодня будет играть Шунин. Он ждал свой шанс. Физически он готов на сто процентов. Как и ментально. Сомнений никаких у меня нет», — сказал Личка.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

14 апреля «Динамо» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге.

После 22 матчей бело-голубые, набрав 38 очков, занимают третье место в турнирной таблице. На пять очков больше у идущего вторым «Краснодара». Лидирует «Зенит» (47 очков).

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