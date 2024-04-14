Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Абаскаля навали физруком, ничего не делающим на тренировках

Быстров: Абаскаль для меня вообще не тренер, это физрук

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров назвал причины поражения красно-белых в матче против »Сочи». Его слова передает «Чемпионат».

«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая — нет игры. Третья — «Сочи» выглядел достойнее.

Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», — сказал Быстров.

Абаскаль работает со «Спартаком» второй сезон. До этого он возглавлял швейцарский «Базель».

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В этом туре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли занимающему последнее место «Сочи» со счетом 0:1.

После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В предыдущих трех матчах красно-белых дважды сыграли вничью и один раз уступили. Следующий матч команда проведет в Кубке России против «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен избавиться о недавно приобретенного иностранного футболиста.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами