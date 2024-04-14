Абаскаля навали физруком, ничего не делающим на тренировках

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров назвал причины поражения красно-белых в матче против »Сочи». Его слова передает «Чемпионат».

«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая — нет игры. Третья — «Сочи» выглядел достойнее.

Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», — сказал Быстров.

Абаскаль работает со «Спартаком» второй сезон. До этого он возглавлял швейцарский «Базель».

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В этом туре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли занимающему последнее место «Сочи» со счетом 0:1.

После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В предыдущих трех матчах красно-белых дважды сыграли вничью и один раз уступили. Следующий матч команда проведет в Кубке России против «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен избавиться о недавно приобретенного иностранного футболиста.