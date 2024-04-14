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«Одной — ты мразь, вторым — молодцы»: Медведева о смене гражданства фигуристами

Фигуристка Медведева призналась, что ее затравили после переезда в Канаду

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Павел Бедняков/РИА Новости

Фигуристка Евгения Медведева в шоу «Каток» на YouTube-канале жестко высказалась о смене российскими спортсменами гражданства.

«2018 год, я переезжаю в Канаду, потому что я так решила. Флаг, страну я не меняла, я просто, блин, сменила тренера. Я предательница была на протяжении сезона точно. Господи, как меня затравили.

Другие спортсмены сейчас меняют федерации, на них такая же реакция. «Ах ты мразь, предательница. Соня Самоделкина за Казахстан, да как ты смеешь?» А вот Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. «Ребята все выполнили, молодцы, пускай катаются, есть возможность», — сказала Медведева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российская фигуристка рассказала, что Путин хулиганил в детстве.

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