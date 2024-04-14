Семак заявил, что его удивила отставка тренера в клубе-конкуренте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к увольнению Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что касается Мусаева, то он прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. Он прекрасный специалист и все всем доказал. Что касается Ивича, то могу сказать о нем только хорошее, он прекрасный специалист, но такова тренерская судьба — сегодня ты работаешь, завтра нет.

Удивила ли его отставка? Меня она удивила, конечно, как и многих. Но есть руководители, которые принимают решения. Они хотят видеть то, что хотят», — сказал Семак.

13 апреля «Зенит» обыграл «Краснодар» в чемпионате России со счетом 2:1. Лукас Оласа открыл счет в начале встречи, а после перерыва голы Матео Кассьерры и Артура принесли сине-бело-голубым победу.

После 23 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер лиги (РПЛ). У команды 47 очков. На четыре очка меньше у идущего вторым «Краснодара». Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Москвичи проведут свой матч против «Урала» 14 апреля.

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