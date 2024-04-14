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Зарема выбрала нового тренера для «Спартака»

Зарема заявила, что «Спартак» должен назначить Осинькина главным тренером

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как должно быть выстроено руководство красно-белых. Ее слова передает Metaratings.

»«Спартаку» надо ставить главным тренером Осинькина, спортивным директором — Павла Андреева, а в академию — Ларина вместо Родионова. Все остальное — только суета и бездумная трата денег», — сказала Салихова.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В этом туре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли занимающему последнее место «Сочи» со счетом 0:1. Команда Роберта Морено последний раз выигрывала в октябре 2023 года.

Красно-белые продолжают борьбу в Кубке России. После первого полуфинального матча москвичи уступают «Зениту» со счетом 1:2. Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее Быстров заявил, что руководство «Спартака» держит людей за дураков.

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