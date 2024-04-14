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Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА с извинениями

Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за пропущенный гол в игре с «Локо»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признал вину в первом пропущенном голе в матче против «Локомотива». Его обращение приводит Telegram-канал команды.

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого непросто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты.

Да, итоговый результат — один набранный балл, но сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм», — сказал Акинфеев.

13 апреля «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 3:3. Первый гол «железнодорожников» забил Илья Самошников, перекинув Акинфеева. Также забитыми мячами отметились Максим Глушенков, Лукас Фассон, Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

После этой встречи у команд стало по 37 очков. Они делят четвертое место в турнирной таблице. На одно очко больше у идущего третьим «Динамо». Второе место занимает «Краснодар». В этом туре подопечные Мусаева уступили «Зениту» со счетом 1:2. Сине-бело-голубые лидируют с отрывом в четыре очка.

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