Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Краснодаре» обвинили тренера «Зенита» во лжи

«Краснодар» обвинил наставника «Зенита» Семака во лжи

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное заявление после высказывания главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который в послематчевом интервью заявил, что родственникам, семьям и родителям представителей команды дали билеты на игру под самую крышу, передает пресс-служба «Краснодара» в клубном Telegram-канале.

В «Краснодаре» напомнили, что по регламенту клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, но от клуба такого письма не поступило, несмотря на это «Краснодар» выделил гостевым болельщикам гостей 250 билетов, а игру посетили 195 фанатов гостей. В качестве «дружественного обмена» «Зениту» были предоставлены ложа, семь билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе.

«В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», — добавили в «Краснодаре».

На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

Ранее Александр Кержаков объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами