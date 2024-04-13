В «Краснодаре» обвинили тренера «Зенита» во лжи

Футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное заявление после высказывания главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который в послематчевом интервью заявил, что родственникам, семьям и родителям представителей команды дали билеты на игру под самую крышу, передает пресс-служба «Краснодара» в клубном Telegram-канале.

В «Краснодаре» напомнили, что по регламенту клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, но от клуба такого письма не поступило, несмотря на это «Краснодар» выделил гостевым болельщикам гостей 250 билетов, а игру посетили 195 фанатов гостей. В качестве «дружественного обмена» «Зениту» были предоставлены ложа, семь билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе.

«В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», — добавили в «Краснодаре».

На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

Ранее Александр Кержаков объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту».