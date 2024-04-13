Мостовой об Абаскале: он даже мячом жонглировать не умеет

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения команды от «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Он никогда в жизни не знал про футбол, а из него сделали… Он даже мячом жонглировать не умеет. Никто не знает Абаскаля», — сказал Мостовой.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах. В 23-м туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Динамо» со счетом 2:1, дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Зарема обвинила руководство «Спартака» в несостоятельности.