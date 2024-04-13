Экс-тренер сборной России считает, что «Динамо» может бороться за победу в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что московское «Динамо» еще может побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, всякое может быть в жизни и в футболе. Это в конечном итоге просто игра. За этой игрой стоит много того, что говорит о работе внутри клуба и команды», — сказал Игнатьев.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

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