Тренер «Краснодара» раскритиковал судью после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» раскритиковал главного арбитра матча Сергея Иванова, передает «Чемпионат».

«Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч», — сказал Мусаев.

«Краснодар» проиграл со счетом 1:2. На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

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