Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболиста «Спартака» назвали троянским конем

Зарема назвала футболиста «Спартака» Медину троянским конем

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна подвергла критике игрока красно-белых Хесусу Медину после поражения красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

«Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил €3 млн и был продан за €4 млн. При нормальном судействе «Спартак» не проигрывал в Лиге Европы, когда Кофрие был на поле. Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина. Они стоят в разы дороже. У них зарплата выше среднего по команде», — сказала Зарема.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

Ранее Андрей Червиченко назвал «Спартак» сборищем непонятных приобретений.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами