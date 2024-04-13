Футболиста «Спартака» назвали троянским конем

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна подвергла критике игрока красно-белых Хесусу Медину после поражения красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

«Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил €3 млн и был продан за €4 млн. При нормальном судействе «Спартак» не проигрывал в Лиге Европы, когда Кофрие был на поле. Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина. Они стоят в разы дороже. У них зарплата выше среднего по команде», — сказала Зарема.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

Ранее Андрей Червиченко назвал «Спартак» сборищем непонятных приобретений.