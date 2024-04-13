«Ахмат» потерпел крупнейшее поражение в истории

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградская «Балтика» разгромила грозненский «Ахмат».

Встреча завершилась со счетом 7:1.

В составе победителей точными ударами отметились Анхело Энрикес, Юрий Ковалев, Виталий Лисакович, Максим Кузьмин и Алекс Фернандес, который оформил хет-трик. За «Ахмат» забил Светослав Ковачев.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» идет на 13 месте, набрав 20 очков. «Ахмат» уступает «Балтике» по дополнительным показателям.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

В следующем туре «Балтика» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Ахмат» померится силами с московским ЦСКА.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки.