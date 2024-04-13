«Зенит» обыграл «Краснодар» и укрепил лидерство в РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар».

На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет на своем поле с «Оренбургом». Встреча состоится 21 апреля. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

«Краснодар» 19 апреля сыграет на своем поле с воронежским «Факелом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» является действующим чемпионом России.

Ранее московский «Спартак» проиграл «Сочи».