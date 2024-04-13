Зарема: будет эпично, если «Спартак» уволит тренера в его день рождения

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, обвинила руководство московского «Спартака» в несостоятельности после поражения команды от «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Если Спартак уволит тренера в его день рождения — будет очень эпично. Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», — сказала Салихова.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах. В 23-м туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Динамо» со счетом 2:1, дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Абаскаль назвал ответственного за поражение «Спартака» от «Сочи».