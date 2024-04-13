Названа критическая потеря для «Зенита»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков в интервью «РБ Спорт» заявил, что возможный уход бразильца Вендела предстоящим летом может стать большой проблемой для сине-бело-голубых.

По его словам, Вендел — сильнейший разыгрывающий футболист всей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если он уедет, то у «Зенита» будут большие проблемы. Никто, кроме него, не может разыгрывать мячи. Вот сейчас в Краснодаре будут проблемы. Клаудиньо не настолько важен, как Вендел», — заявил Широков.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Вендел пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее тренер Игорь Корнеев заявил, что вбросы о трансфере Сперцяна в «Ювентус» бессмысленны.