Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и петербургского «Зенита» на центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кастаньо, Кордоба, Олусегун.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьерра.

«Краснодар» примет «Зенит» в матче 24 тура РПЛ на стадионе «Краснодар». Начало встречи в 17:00 по московскому времени. Также в этом туре «Динамо» отправится в гости к «Уралу», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

После 22 туров РПЛ лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

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