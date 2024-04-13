Траньков рассказал, как Косторная обматерила его на тренировке

Олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков в шоу «Каток» рассказал о совместной работе с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной.

По его словам, однажды после неудачного захода на прыжок спортсменка накричала на него с нецензурной бранью.

«Она заходит, пропускает прыжок и на весь лед с нецензурными словами начинает на меня орать типа: какого хрена я здесь стою? Моя реакция в любой момент была бы понятной. Но здесь я должен был это съесть, потому что это были первые дни работы с Этери Георгиевной», — заявил Траньков.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

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