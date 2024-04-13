Стало известно, кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Действующий пилот итальянской скудерии «Феррари» Карлос Сайнс заменит британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны близки к достижению предварительной договоренности. Изначально руководство «Мерседеса» рассчитывало, что сможет подписать контракт с нидерландцем Максом Ферстаппеном, который мог покинуть «Ред Булл» на фоне внутренних разбирательств, однако на данный момент подобное развитие событий считается маловероятным.

Британец присоединится к Ferrari в сезоне-2025 и станет напарником Шарля Леклера. В Ferrari он останется одним из самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1». Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что в Mercedes 1 февраля провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года. С 2021 года пилот побед не одерживал.

Ранее был назван следующий шаг экс-пилота «Хааса» Никиты Мазепина после снятия санкций.