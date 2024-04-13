Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

La Gazzetta dello Sport: пилот «Феррари» Сайнс заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

close
100%
Nick Didlick/AP

Действующий пилот итальянской скудерии «Феррари» Карлос Сайнс заменит британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны близки к достижению предварительной договоренности. Изначально руководство «Мерседеса» рассчитывало, что сможет подписать контракт с нидерландцем Максом Ферстаппеном, который мог покинуть «Ред Булл» на фоне внутренних разбирательств, однако на данный момент подобное развитие событий считается маловероятным.

Британец присоединится к Ferrari в сезоне-2025 и станет напарником Шарля Леклера. В Ferrari он останется одним из самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1». Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что в Mercedes 1 февраля провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года. С 2021 года пилот побед не одерживал.

Ранее был назван следующий шаг экс-пилота «Хааса» Никиты Мазепина после снятия санкций.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами