Трусова осталась недовольна выступлением на шоу Тутберидзе

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова заявила, что выступление на шоу Этери Тутберидзе в Москве, прошедшее 12 апреля, вызвало у нее смешанные чувства. Ее слова приводит «Чемпионат».

«В Санкт-Петербурге было лучше. Бывает так. Но я переживаю одинаково и на соревнованиях, и на шоу — для меня любой выход на лед должен быть на максимум. Хорошие чистые прыжки, стараюсь не сбавлять в контенте», — заявила Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

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