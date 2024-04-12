«Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже без флага»: Немков о россиянах на ОИ

Российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что российским спортсменам надо воспользоваться шансом выступить на Олимпийских играх в Париже. Его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что ехать нужно, потому что люди всю жизнь тренируются. Если сейчас у них есть шанс выступить на Олимпийских играх, то им надо воспользоваться. Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже если выступает без флага», — сказал Немков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в МИД Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян.