Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже без флага»: Немков о россиянах на ОИ

Боец ММА Немков считает, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду в Париж

close
100%
BellatorMMA

Российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что российским спортсменам надо воспользоваться шансом выступить на Олимпийских играх в Париже. Его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что ехать нужно, потому что люди всю жизнь тренируются. Если сейчас у них есть шанс выступить на Олимпийских играх, то им надо воспользоваться. Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже если выступает без флага», — сказал Немков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в МИД Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами