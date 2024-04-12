Капитан «Краснодара» рассказал, что будет важным в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита» в чемпионате России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Согласен, что с «Зенитом» матч будет за чемпионство. Можно так сказать, но впереди еще много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных. У нас в принципе одинаковый настрой на каждую игру, потому что борьба близкая. Нельзя терять очки. Главное — не перегореть, подойти грамотно к игре», — сказал Сперцян.

13 апреля «Краснодар» примет «Зенит» в матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Также в этом туре «Динамо» отправится в гости к «Уралу», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

После 22 туров РПЛ лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли титул пять раз подряд.

Ранее сообщалось, что «Спартак» лишился четырех игроков перед игрой с «Сочи».