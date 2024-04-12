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В РФС оценили шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России

Генсек РФС Митрофанов не исключил, что «Спартак» пройдет «Зенит» в Кубке России

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не исключил того, что московский «Спартак» пройдет петербургский «Зенит» в Кубке России, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это спорт. У любой команды есть шансы пойти любого соперника. Все решают футболисты на поле и главные тренеры. После поражения «Спартака» в первом матче все ясно? Не знаю. Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно», — сказал Митрофанов.

В первом матче, который прошел в Москве, «Спартак» проиграл со счетом 1:2.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 44 балла.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее у «Спартака» не смогли найти лидера.

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