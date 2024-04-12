Семин рассказал, какой матч повлияет на судьбу чемпионской гонки в РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что матч «Краснодар» — «Зенит» повлияет на судьбу чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«То, что этот матч повлияет на судьбу чемпионата, вопросов нет. То, что этот матч самый важный в предстоящем туре, всем понятно. Фаворитом будет тот, кто лучше подготовится к игре», — сказал Семин.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В матче первого круга была зафиксирована ничья. Встреча завершилась со счетом 1:1. Команды провели игру в Санкт-Петербурге 11 ноября.

Ранее игру «Краснодара» и «Зенита» назвали чемпионской.