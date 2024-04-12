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Жена Карпина подвергла критике дороги в Ростове

Жена Карпина Дарья о дорогах в Ростове: катастрофа

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dasha.karpina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, в своих соцсетях ответила на вопрос о дорогах в Ростове, назвав их катастрофой.

«В Ростове дороги — катастрофа. Зачем сравнивать с Эстонией? Достаточно сравнить с Москвой и Питером», — написала Дарья.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч РоссияПарагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

«Ростов» в своем последнем матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграл вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2. В турнирной таблице чемпионата России ростовчане идут на девятом месте, набрав 31 очко. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 44 балла.

Ранее сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА.

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