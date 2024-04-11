Мостовой призвал спокойно относиться к уходу Эшуорта из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что технический директор красно-белых Пол Эшуорт покинул клуб, отметив, что к этому надо относиться спокойно, передает «Спорт-Экспресс».

«Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал. Пришли новые люди и по-новому будут мести метлу. Уже привык к этому в «Спартаке», — сказал Мостовой.

Англичанин занял должность спортивного директора в московском клубе в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года Эшуорт стал техническим директором.

До этого он работал в «Астане» и «Брайтоне». Эшуорт также успел поработать в Латвии, где женился на гражданке этой страны.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» поздравил клуб с уходом Эшуорта.