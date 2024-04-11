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Стало известно, кто станет талисманом Игр БРИКС

Барс Бриксик стал талисманом Игр БРИКС

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Игры БРИКС 2024

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что барс Бриксик стал талисманом Игр БРИКС, которые пройдут в Казани, передает РИА Новости.

«Талисманом Игр стал барс по кличке Бриксик. Церемонии закрытия как таковой у нас не будет, так как в республике будет праздник Сабантуй. Мы создадим симбиоз из национальных гуляний и большого спортивного события», — сказал Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце прошлого года им разрешили принять участие в Играх в качестве нейтральных спортсменов.

Также в России состоятся Игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

Ранее в Госдуме заявили, что Томас Бах должен радоваться Играм дружбы и помогать их проведению.

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