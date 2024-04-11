Судьям, которые получали взятки от экс-директора «Чайки», может грозить до семи лет

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что футбольным арбитрам, которые брали взятки от экс-директора «Чайки» Олега Баяна, может грозить реальный тюремный срок, передает «Чемпионат».

Юрист отметил, что арбитров может ждать штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

В декабре 2023 года Баян был признан виновным в десяти эпизодах подкупа арбитров и одном предварительном сговоре. Функционер приговорен к штрафу в размере 1,8 млн рублей. Также ему запрещено пожизненно заниматься футбольной деятельностью.

Он заявил, что давал взятки Рафаэлю Шафееву, Роману Сафьяну и Антону Фролову, которые сейчас обслуживают матчи чемпионата России.

В текущем сезоне РПЛ Шафеев провел 12 матчей, Сафьян отработал 2 игры. Фролов работал на 12 матчах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) ответили бывшему директору «Чайки», назвавшему имена судей, которым давал взятки.