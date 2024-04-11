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В РФС ответили бывшему директору «Чайки», назвавшему имена судей, которым давал взятки

РФС о словах Баяна: он должен сказать правоохранителям, кто из судей брал взятки

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Reuters

В Российском футбольном союзе (РФС) ответили бывшему директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну, который признался, что давал взятки судьям, которые сейчас работают на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

В РФС отметили, что арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола.

«Призываем Баяна поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», — добавили в РФС.

В декабре 2023 года Баян был признан виновным в десяти эпизодах подкупа арбитров и одном предварительном сговоре. Функционер приговорен к штрафу в размере 1,8 млн рублей. Также ему запрещено пожизненно заниматься футбольной деятельностью.

Он заявил, что давал взятки Рафаэлю Шафееу, Роману Сафьяну и Антону Фролову, которые сейчас обслуживают матчи чемпионата России.

В текущем сезоне РПЛ Шафеев провел 12 матчей, Сафьян отработал 2 игры. Фролов работал на 12 матчах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее президент «Урала» увидел заговор в судействе против его команды.

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