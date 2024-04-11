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Экс-директор российского клуба: судьи, которые работают в РПЛ, брали взятки

Бывший директор «Чайки» Баян раскрыл имена судей РПЛ, которые брали взятки

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Ververidis Vasilis/Shutterstock

Бывший директор песчанокопской «Чайки» Олег Баян назвал имена арбитров, получавших деньги от команд, передает РИА «Воронеж».

«Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению. Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов сейчас судят матчи РПЛ», — сказал Баян.

В декабре 2023 года Баян был признан виновным в десяти эпизодах подкупа арбитров и одном предварительном сговоре. Функционер приговорен к штрафу в размере 1,8 млн рублей. Также ему запрещено пожизненно заниматься футбольной деятельностью.

В текущем сезоне РПЛ Шафеев провел 12 матчей, Сафьян отработал 2 игры. Фролов работал на 12 матчах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Криштиану Роналду высказался о своем скандальном удалении в матче Суперкубка.

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