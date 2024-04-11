Во Франции призвали не допустить одну сборную на Игры в Париже

Член парламента Франции Эдуард Бенар призвал отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх в Париже. Его слова, обращенные к министру спорта страны Амели Удеа-Кастере передает «Лента.ру».

«Господин Эдуар Бенар обращает внимание госпожи министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из Олимпийских игр, начиная с Игр в Париже в 2024 году», — сказано в документе.

Бернар считает, что правительство Израиля проводит политику апартеида и организует геноцид, поэтому страна должна быть исключена из Олимпийских игр 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце прошлого года им разрешили принять участие в Играх в качестве нейтральных спортсменов. Атлеты из Израиля не были отстранены, несмотря на атаку страной Палестины.

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