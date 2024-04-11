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Украинского футболиста забрали в ВСУ за отказ подарить военкомату пикапы

Украинский футболист Стеценко попал на фронт за отказ подарить военкомату пикапы

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dynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник украинского футбольного клуба «Ингулец» Николай Стеценко рассказал, как попал на фронт. Его слова передает «Украинский футбол».

«Представители »Реал Фармы» хотели мне помочь и убедить военкомат, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского военкомата Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие», — сказал Стеценко.

Как отметил футболист, ему нужно было купить и передать четыре пикапа для военкомата. Сумма оказалась для него неподъемной. Действующий контракт с «Реал Фармой» не помог Стеценко избежать армии.

В конце марта министерство спорта Украины включило в список освобожденных от мобилизации футболистов киевского «Динамо», «Шахтера», «Кривбасса», «Оболони» и «Днепра-1».

В турнирной таблице чемпионата Украины лидирует «Шахтер», набрав 49 очков. «Кривбасс» располагается на втором месте, имея в активе 47 баллов. Киевское «Динамо» идет на третьей строчке, набрав 45 баллов.

Ранее экс-футболист сборной России рассказал, как пересек границу с Украиной без паспорта.

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