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Бывший главный тренер сборной России высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ

Тренер Быков: Россия должна заботиться о своих гражданах, а не легионерах

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Знаменитый хоккейный тренер Вячеслав Быков, экс-наставник клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России, настороженно отнесся к новостям об увеличении лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона до пяти человек, включая одного вратаря.

«Хотелось бы услышать доводы в связи с возможными переменами. Какие аргументы предоставляются? Можно ведь предложить и восемь, и десять легионеров. Нужны аргументы и размышления на эту тему. Это же тоже иммиграционная политика! Здесь мы затрагиваем генофонд нашей страны в спортивном плане. Все российские спортивные институты обязаны работать для совершенствования нашего спорта и заботиться о наших гражданах! Социальную программу развития нации никто не отменял. И еще лозунг: все лучшее — детям!» — приводит слова Быкова Legalbet.

Континентальная хоккейная лига планирует выйти из-под эгиды Федерации хоккея России и вернуть лимит на легионеров из пяти человек, как было до сезона-2023/24. В текущем сезоне он был ужесточен до трех человек, что вызвало недовольство большинства команд лиги.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки.

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